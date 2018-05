Venditore abusivo in zona Fiera: sequestrati oltre 260 chili di patate

Sequestrati oltre 260 chili di patate ad un venditore abusivo scovato questa mattina in largo Sellerio, a due passi dall'ingresso principale della Fiera del Mediterraneo. Il venditore era fermo in strada con il suo camion. Gli agenti del nucleo "controllo attività commerciali su area pubblica" della polizia municipale si sono avvicinati ed hanno fatto degli accertamenti. "L'uomo - spiegano da via Dogali - non era autorizzato alla vendita. E' stato quindi multato". Le patate sono state devolute ad alcuni enti di accoglienza.