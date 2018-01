Smartphone e tablet in vendita in una bancarella all'Albergheria: denunciato

Stava provando a vendere diversi oggetti tecnologi in un banchetto all'Albegheria ma alcuni poliziotti in borghese, del Commmissariato “Oreto-stazione”, lo scorso 2 gennaio si sono finti clienti lo hanno scoperto. Per H.H., 32 anni, malese, è scattata una denuncia per ricettazione. Nella sua postazione di vendita, improvvisata in via Angelo Musco, erano esposti cinque smartphone e due tablet. Gli agenti gli hanno chiesto quale fosse la loro provenienza ma lo straniero non ha saputo rispondere. Vale lo stesso per un pc portatile (un Vaio bianco della Sony), nascosto sotto il banchetto, e per una bicicletta da passeggio Atala nera con inserti grigio/bianchi posteggiata a pochi passi dalla postazione.

Il materiale è stato sequestrato. I proprietari degli oggetti possono contattare il Commissariato “Oreto-stazione” chiamando il numero di telefono 091/7438111. Tre dei cinque smartphone sono Samsung. Gli altri due sono dei Huawei. I tablet invece sono un Akai nero ed un Alcatel bianco.