Comune, in vendita 2 mila case popolari: ecco come gli assegnatari possono "riscattarle"

Il Comune ci riprova a vendere le case popolari di sua proprietà. Il bando per la vendita degli alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica), pubblicato sul sito istituzionale del Comune lo scorso aprile, è sempre aperto. Gli assegnatari degli alloggi potranno avanzare richiesta di acquisto presentando l'apposita domanda.

Gli immobili di proprietà di Palazzo delle Aquile sono circa 2 mila e il valore di ciascuno è stato stabilito, come previsto dalla legge, oltre che sulla base dei parametri catastali, sulla base della media dei valori riferiti alla zona censuaria e sulla base dei costi di eventuali interventi manutentivi realizzati negli ultimi cinque anni: si va quindi da un minimo di circa 5 mila euro ad un massimo di circa 29 mila euro, cifre che ovviamente potranno variare nel tempo.

"Nel momento in cui l’assegnatario avrà formulato la sua proposta, che può essere fatta tramite un applicativo ewb, gli uffici faranno le verifiche formali: essere assegnatario da almeno due anni, essere in regola con il pagamento dei canoni d’affitto, non essere proprietario di altri immobili che potrebbero soddisfare le esigenze del nucleo familiare e informeranno sull’effettivo prezzo di vendita in quel momento", si legge in una nota del Comune.

L’assegnatario avrà la possibilità di perfezionare l’acquisto, producendo l’Ape (l’Attestato di prestazione energetica) e una relazione che attesti la conformità ai dati catastali allo stato di fatto e, quindi, effettuando il pagamento che può avvenire in unica soluzione, con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita o con un acconto del 30% ed una dilazione quindicinale della somma rimanente, a tasso legale.