Vende ricci vivi in strada in via dell'Olimpo, scatta maxi multa

Vende i ricci in strada in via dell'Olimpo, viene notato da una pattuglia della polizia municipale e finisce nei guai. Maxi multa per un ambulante. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro per la mancata tracciabilità e violazioni sulla commercializzazione del prodotto. E' successo stamattina.

I vigili sono entrati in azione su sollecitazione della centrale operativa e hanno proceduto al sequestro di circa 40 esemplari di riccio di mare, a carico di un venditore abusivo. "I ricci - spiegano dal comando di via Dogali - sono risultati privi di bollo sanitario e della documentazione attestante la provenienza. Erano esposti su di un tavolo di plastica, direttamente sulla strada. Considerato che i veterinari dell’Asp, l’azienda sanitaria provinciale, durante ’accertamento hanno riscontrato che erano ancora vivi, sono stati rigettati in mare dalla guardia costiera e quindi, restituiti al loro habitat naturale".

L’operazione di oggi rientra in un piano di controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese a tutela della salute del consumatore che proseguirà nel periodo estivo. "L'obiettivo - fanno sapere dagli uffici di via Dogali - è quello di garantire la salubrità e l’igienicità degli alimenti".