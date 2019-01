Vende vino, grappa e spumante davanti al Massimo: i vigili gli sequestrano tutto

Vendeva alcolici per strada in piazza Verdi, poi sono arrivati i vigili ed è finito nei guai. Nel mirino un uomo di 51 anni, 26 le bottiglie sequestrate. In azione una pattuglia della polizia municipale che è intervenuta su segnalazione del comandante Gabriele Marchese mentre passeggiava dalle parti del Teatro Massimo.

"L'uomo - spiegano dal comando dei vigili - aveva tirato fuori da uno zaino le bottiglie di alcolici e superalcolici esponendole sulla sede stradale insieme ad alcuni cappellini natalizi. Gli agenti sotto la supervisione del comandante hanno sequestrato 26 bottiglie, di cui 23 di vino, due di grappa e una di spumante, oltre ai cappellini natalizi. Gli è stata inoltre elevata una sanzione di 309 euro per mancanza di titolo autorizzativo alla vendita".