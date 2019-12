Acqua Geraci, omaggio alla città di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anima siciliana è il calendario di Acqua Geraci per il 2020. Un omaggio alla città di Palermo che con la sua storia millenaria, sintesi tra oriente ed occidente, sorprende di continuo. E’ infatti la bellezza di questa città l’elemento centrale del calendario le cui immagini hanno un denominatore comune: i suoi luoghi simbolo ritratti con un “Genio” femminile, una donna in rosso per esaltare l’universo poliedrico della Sicilia. Negli scatti del fotografo Francesco Italia si fissano in successione l’arte e la storia del capoluogo siciliano che è sempre stato crocevia di culture. Le immagini sono delle composizioni contemporanee che ritraggono Palermo e i suoi luoghi dell’anima: i sonori mercati storici - Ballarò, il suono dell’acqua – Fontana di Piazza Pretoria, l’orizzonte all’alba tra la foresta di alberi a vela che si specchiano nel mare della Cala, il movimento dei fluidi scaloni nelle pietre Barocche delle Ville alla Piana dei Colli, il vecchio faro di Capo Gallo immerso nella vegetazione mediterranea, l’esotismo prezioso dell’Orto Botanico. Sfogliando il calendario, progettato da A&D, si viaggia nella storia tra i luoghi di Palermo fino al cuore della città la Piazza Vigliena – i Quattro Canti. Nello scatto il moto radiale dei palazzi è colto dal rosso vortice della donna in movimento, trasmettendo all’inconscio l’essenza mediterranea della città, l’aria e l’anima siciliana.