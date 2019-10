Zen, alla scuola Falcone cinque classi elementari senza corrente da 25 giorni

Alla scuola Falcone allo Zen piove sul bagnato. Un gruppo di vandali è entrato in azione giovedì scorso e ha danneggiato l’impianto elettrico di una delle due palestre dell’istituto di via Marchese Nicolò Pensabene. Si tratta dell’ultimo di una lunga scia di episodi che hanno interessato la struttura e che rischiano, giorno dopo giorno, di pregiudicare il lavoro dei docenti e la serenità degli studenti. Soprattutto quelli di cinque classi elementari che condividono un'ala del primo piano e sono senza corrente da circa 25 giorni.

L’incursione dei vandali è arrivata in un momento in cui le “ferite” della scuola non si erano ancora rimarginate. Il danneggiamento di giovedì scorso è stato segnalato agli uffici dell’edilizia scolastica che però ancora non avrebbero dato alcun riscontro. La richiesta d’intervento avanzata dalla dirigente scolastica, Daniela Lo Verde, potrebbe quindi finire in coda a quelle inoltrate dall’istituto di via Marchese Nicolò Pensabene e ancora non evase dall’Amministrazione.

“Abbiamo scritto all'Amministrazione - spiega a PalermoToday la dirigente scolastica - ma da 25 giorni non è intervenuto nessuno e abbiamo un’ala del primo piano, dove ci sono cinque classi, senza elettricità. E magari fosse l’unico problema… Abbiamo due palestre: una è quella messa a disposizione degli studenti delle medie che è stata danneggiata la scorsa settimana; l’altra è destinata alle elementari ed è pressoché inutilizzabile dall’incursione vandalica di un anno e mezzo fa perché, come abbiamo fatto presente al settore manutenzione scuole del Comune, manca l'elettricità e bisogna ripristinare interamente i bagni. I pochi funzionanti sono stati sistemati grazie all'intervento fatto a titolo gratuito da una grossa società privata”.

La dirigente scolastica non nasconde il suo scoramento e cerca di mantenere la stessa grinta che aveva quando è suonata la “sua” prima campanella. “Questo è il mio settimo anno in questa scuola - afferma Lo Verde - e mai mi era sembrato tutto così difficile, ma quando c’è qualche difficoltà penso ai sorrisi dei ragazzi e tutto passa. La necessità di interventi che vengono rimandati per lungo tempo costituisce solo parte del problema”. La lista di grattacapi e seccature infatti non termina qui.

“Ci manca un docente della primaria - conclude Lo Verde - perché attendiamo la nomina da parte dell’ufficio scolastico regionale. Su circa 80 insegnanti il 30 per cento è in assegnazione provvisoria, circa il 20 per cento invece è qui in virtù della legge 104. Il problema più grande sta diventando la mancanza di continuità, perché è importante che i docenti possano seguire un percorso e accompagnare le classi dall’inizio alla fine. Però non demordiamo, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti”.