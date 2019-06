Cep, vandalizzata dopo un giorno la targa in memoria di Peppino Impastato: "Infami"

Un gesto vile, da “infami”, come quello di spaccare la targa commemorativa dedicata all’eroe antimafia Peppino Impastato e installata appena 24 ore prima. A denunciare l’atto vandalico registrato al Cep, tra le vie Paladini e Calandrucci, è il consigliere Massimiliano Giaconia: "Infami hanno deturpato la targa posta ieri nella villetta a lui intitolata. Sono veramente indignato ma non scoraggiato. E’ bene che sappiano che non ci arrenderemo e combatteremo per la legalità nel quartiere".

Appresa la notizia il presidente della sesta circoscrizione Michele Maraventano ha indetto per stamattina, alle 11.30, una seduta del "consiglio di quartiere" alla quale parteciperà anche la terza commissione di cui fa parte proprio Giaconia. “Sono certo che a questa importante iniziativa - afferma il consigliere - parteciperanno tanti cittadini perché sono tantissimi, se non la maggior parte, i residenti del Cep che la pensano in modo opposto a chi ha commesso questo atto ignobile".

Sulla vicenda interviene anche il Movimento 5 Stelle. “A distanza di poco più di un mese dalla ricorrenza della morte di Peppino impastato - si legge in una nota - vittima di mafia, ci ritroviamo a commentare una notizia triste per Palermo. E' ancora lungo il percorso di crescita culturale da portare avanti, e per combattere realmente la mafia dobbiamo impegnarci tutti affinché i cittadini reagiscano davanti a eventi del genere. Il MoVimento 5 Stelle di Palermo esprime vicinanza a tutti i residenti del Cep, alle scuole, alla parrocchia e all'Associazione San Giovanni Apostolo, che ogni giorno con azioni concrete portano avanti i valori di legalità e di rispetto delle istituzioni, per questo atto che oltraggia la memoria di Peppino Impastato, e invita tutte le parti politiche e la cittadinanza a esprimere solidarietà e a mostrare reale vicinanza con la propria presenza”.

