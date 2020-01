Corso Vittorio Emanuele, vandali buttano a terra cinque fioriere dell'isola pedonale

Vandali all’opera in corso Vittorio Emanuele. Come fotografato questa mattina da un cittadino cinque fioriere piazzate nell’isola pedonale sono state buttate a terra e danneggiate nella notte. E’ stato lui stesso a segnalarlo agli agenti della polizia municipale in servizio preso la ragioneria comunale di via Roma, a pochi passi da lì. Il punto in questione si trova vicino ad alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso tutta la scena.