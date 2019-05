Vandali devastano liceo a Villabate, distrutti anche gli strumenti per gli studenti disabili

Hanno divelto una grossa ringhiera in ferro e sono entrati a scuola, hanno svuotato alcune bombolette spray lungo i corridoi e li hanno cosparsi di alcol denaturato. E come se non bastasse hanno distrutto i sussidi e gli strumenti destinati agli studenti disabili. Vandali in azione al liceo Danilo Dolci di Villabate dove qualcuno è entrato nel weekend e ha messo a soqquadro decine di aule. Ad accorgersene stamattina sono stati i collaboratori scolastici che, di fronte a quello scenario di devastazione, hanno chiamato i carabinieri.

“E’ la terza volta in quest’anno scolastico - spiega a PalermoToday il preside, Domenico Di Fatta - che qualche balordo si lascia andare con questi atti di puro vandalismo. Hanno rotto di tutto, hanno strappato i libri, i lavori e i disegni degli studenti. Stiamo lavorando per fare una stima dei danni e per rendere la scuola agibile quanto prima”. Per due classi è stato possibile trovare una sistemazione temporanea già stamattina utilizzando le dell’ex scuola media, mentre tutti gli altri potranno tornare fra i banchi domani.

“Il danno - aggiunge il preside Di Fatta - economicamente non dovrebbe essere ingente, ma è un episodio che ci fa molta rabbia”. Dopo la segnalazione fatta al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri per constatare i danni e avviare le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Il liceo di via Alcide de Gasperi, succursale della palermitana Danilo Dolci, non è dotato di alcun sistema di videosorveglianza. Al termine dei primi sopralluoghi è stato accertato che i vandali non hanno rubato nulla.

