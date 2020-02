Altarello, vandali in azione nella base scout: rubati diversi attrezzi da giardino

Vandali in azioni in una base scout. Siamo in via Micciulla, ad Altarello di Baida. Messo fuori uso il sistema di allarme e videosorveglianza dell'immobile, un bene confiscato alla mafia e nello specifico al boss Filippo Piraino.

I malviventi dopo aver danneggiato l'impianto sono entrati indisturbati, hanno messo a soqquadro la sede e hanno portato via diversi attrezzi che gli scout usano per la manutenzione dei locali e del giardino: motoseghe, decespugliatori, zappe e pale. I danni non sono stati ancora quantificati nel dettaglio ma sarebbero ingenti. Indaga la polizia.