Guerra alle "vampe", Rap in azione (con carabinieri e polizia) allo Zen

Ancora un intervento della Rap per rimuovere la legna accatastata, pronta per essere bruciata nella tradizionale "vampa" di San Giuseppe. Stavolta gli operai dell'azienda partecipata sono intervenuti allo Zen. Precisamente nelle vie Pertini, Coppi e Girardengo. Per evitare rappresaglie (come avvenuto nei giorni scorsi alla Zisa e ieri alla Kalsa) sono intervenuti i carabinieri e la polizia.

La "missione" è andata a termine e le tre aree sono state ripulite. Zero falò nella notte di San Giuseppe, è questo l'obiettivo del Comune. Legalità contro tradizione: chi vincerà?

