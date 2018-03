Era tutto pronto per la "vampa", la Rap interviene in via Leotta

Ripulita l'area di via Eugenio Leotta - traversa di via Ammiraglio Rizzo, a due passi dall'Acquasanta - dove da giorni era accatastata la legna in vista della tradizionale "vampa" di San Giuseppe (foto in basso). Per l'intervento della Rap è stato necessario impiegare due camion, una gru e cinque operai. "Presente anche una pattuglia dei vigili - spiega il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara - visti gli incidenti e le proteste con lancio di uova di qualche giorno fa".