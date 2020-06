Basta strade colabrodo a Valledolmo, sì ai lavori sulla Sp64

Sono stati consegnati oggi i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza di alcuni tratti della Sp 64, nel territorio di Valledolmo. Gli interventi riguardano l'itinerario di collegamento con la Ss 120 e con l'autostrada Palermo-Catania.

Si prevede: la sistemazione di tratti saltuari dissestati, la posa di nuove barriere stradali, la bonifica e la risagomatura della sede stradale, la ripresa della scarpata laterale, il ripristino della pavimentazione bituminosa e posa segnaletica orizzontale e verticale. L'ammontare dei lavori è di 800.000 euro.

Alla consegna hanno partecipato, oltre al capo area Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, Salvatore Pampalone, il sindaco del Comune di Valledolmo Angelo Conti con gli assessori, Guglielmo Giuseppe Lombino, Giorgio Nobile, Carmelo Runfola e Maria Piera Vallone.

"Questo - ha detto il sindaco metropolitano Leoluca Orlando - è ancora un altro degli interventi programmati e in via di realizzazione sul territorio metropolitano al quale ne seguiranno altri, grazie all'accordo di programma sottoscritto con il Dipartimento tecnico regionale. È in corso di emanazione un decreto del sindaco metropolitano di approvazione amministrativa del progetto esecutivo, redatto dal Genio Civile di Palermo, di 2.131.455 euro sulla intercomunale 13 di Calcibaida e sulla SP 8 che collega Valledolmo alla SS 121. La Città Metropolitana di Palermo, al cui personale va il mio apprezzamento, continua col proprio lavoro in sinergia con i Comuni del territorio e conferma il suo ruolo cruciale”.