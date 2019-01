L'Amat proroga la validità dei vecchi biglietti: andranno in pensione da febbraio

Dal 1 gennaio 2019 i biglietti cartacei Amat senza banda magnetica sarebbero dovuti andare in pensione. In realtà però sono tanti gli utenti di bus e tram che ne sono ancora in possesso e ne fanno uso. Così la società partecipata dal Comune ha deciso di concedere un’ulteriore proroga per la sostituzione dei vecchi titoli di viaggio: andranno in pensione dal primo febbraio.

"Si concede la possibilità ulteriore di utilizzarli o sostituirli con quelli nuovi rivolgendosi agli uffici Amat - si legge in un avviso pubblico sul soto della società - entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Si ribadisce che oltre tale data, i biglietti appartenenti alla vecchia tipologia non saranno più utilizzabili, né sostituibili".