Vaccini obbligatori, in Sicilia termine per le scuole prorogato fino al 31 marzo

I presidi e i dirigenti scolastici potranno accogliere i bambini non vaccinati fino al 31 marzo. La proroga è stata decisa dall'assessore regionale alla Formazione, Roberto Lagalla. La decisione presa in comune accordo con l'assessorato alla Salute, arriva dopo il termine dell'adempimento vaccinale per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, scaduto il 10 marzo in tutta Italia. Invece, per conoscere nel dettaglio quanti bambini non sono stati coperti dai 10 vaccini previsti dal decreto Lorenzin, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, il tempo che report e cifre passino dai database delle scuole alle Asp, e poi agli uffici regionali.

Da oggi, le porte delle scuole sarebbero dovute rimanere chiuse per gli alunni non in regola con le dieci vaccinazioni obbligatorie. Almeno per quelli da 0 a 6 anni, mentre per i più grandi sarebbero dovute scattare le sanzioni a carico dei genitori. L'obiettivo della Regione Sicilia è però quello di rimandare i provvedimenti sanzionatori al fine di consentire un'analisi dei dati sulle vaccinazioni e provvedimenti più mirati. L'isola ha raggiunto una buona copertura vaccinale e al 31 dicembre 2017 erano 83.400 i soggetti ancora inadempienti, numero che però non tiene conto dei vaccini effettuati negli ultimi due mesi. Intanto il 14 marzo si terrà la riunione del Comitato interregionale per la Prevenzione con lo scopo di stabilire una linea comune da adottare. L'ipotesi è quella di prevedere visite famiglia per famiglia, l'invio di uno o due solleciti in caso di mancate vaccinazioni e di modulare le sanzioni - da 100 a 500 euro - in base al numero di vaccini mancanti.