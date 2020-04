Vaccinazioni, Federconsumatori: "Ancora troppi disagi per le prenotazioni"

"Ancora disagi sul fronte vaccinazioni. Tantissime mamme, disperate e sull'orlo di una crisi isterica, stanno chiamando lo sportello di Federconsumatori Palermo dopo aver passato intere mattinate nel vano tentativo di riuscire a prenotare per vaccinare i loro neonati". Lo si legge in una nota dell'associazione.

"Era prevedibile che ci sarebbe stata tanta richiesta, dopo oltre 50 giorni di chiusura dei centri di vaccinazione. Non è stato fatto assolutamente nulla per prevenire disagi e forti tensioni alla cittadinanza - dice Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo - La nostra denuncia non è servita a nulla e l'aggiunta di un altro numero di telefono è servita a ben poco. Se non saranno adottate immediate e fattive soluzioni per dar modo alle famiglie di riuscire a prenotare e a far vaccinare in tempi accettabili i loro bambini, invieremo un dettagliato esposto al ministero del Salute. Invitiamo le mamme che non riescono a prenotare a segnalarlo a federconsumatori_pa@libero.it".