Quinto concorso nazionale di poesia “Padre Pino Puglisi” 2018

E' giunta alla quinta edizione il Concorso Nazionale di Poesia "Padre Pino Puglisi" 2018, dedicato alla figura del Beato Giuseppe Puglisi. Il Concorso è indetto, con il Patrocinio dell' Arcidiocesi di Palermo, dalla Parrocchia "San Giorgio martire" di Caccamo (PA), dalla Parrocchia "San Gaetano" - "Maria SS. del Divino Amore" di Palermo, dall' Associazione onlus "We Can Hope" di Termini Imerese (PA) e dall' Associazione "San Giorgio martire" di Caccamo (PA).

Il Concorso è articolato in cinque sezioni: Poesia in lingua italiana, Poesia in lingua siciliana, Poesia in vernacolo, Poesia religiosa in vernacolo o in lingua siciliana a tema libero e da quest' anno indetta anche la SEZIONE JUNIORES (sezione e premi riservata a tutti i giovanissimi sotto i 18 anni). I minorenni possono partecipare singolarmente al Concorso dietro consenso, firmato da uno dei genitori. E' possibile la partecipazione a classi di scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, con un docente referente.

Le tematiche proposte sono le seguenti: La testimonianza di Padre Pino Puglisi e/o I giovani al centro dell’azione di Padre Puglisi e di Papa Francesco e/o Giovani e fede nell’era del web e/o Io…pellegrino in questa terra. Migrazione e accoglienza ieri e oggi e/o La famiglia luogo di amore e tenerezza, perdono e misericordia e/o Il sogno e gli stati d’animo.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il bando completo del Concorso dal sito: www.sangiorgiocaccamo.it oppure da www.wecanhope.it Scadenza del Concorso: 6 Maggio 2018 Premiazione: 10 Giugno 2018