Ustica baciata dalla fortuna, vinti 500 mila euro con VinciCasa

La dea bendata si è fermata a Ustica, dove un giocatore ha vinto 500 mila euro con Win for life VinciCasa. Grazie alla combinazione 7, 8, 22, 24 e 36 il vincitore si è aggiudicato un sostanzioso regalo di Natale in anticipo: 500 mila euro da utilizzare per l’acquisto di uno o più immobili in tutta Italia. Il 40 per cento dell’importo verrà corrisposto in denaro, da utilizzare liberamente, mentre il 60% servirà per l’acquisto della casa. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria La Barbera di piazza Umberto I.