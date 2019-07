Blitz dei carabinieri: sequestrato noto albergo a Ustica

Sequestrata una nota struttura alberghiera a Ustica. In azione carabinieri e vigili: il blitz è scattato nell’ambito dei controlli finalizzati ad accertare l’esistenza delle necessarie autorizzazioni di alcune strutture ricettive. I militari dell’Arma e la polizia municipale hanno accertato che l’hotel Diana - questo il nome dell'albergo - era privo delle autorizzazioni previste ed hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di poco più di mille euro per l’assenza della Scia, segnalazione certificata di inizio attività. La struttura è stata sequestrata.

Pochi giorni fa, una struttura abusiva era stata sequestrata a Mondello, poiché priva di Scia. In quella circostanza, tra i lavoratori, era stato trovato anche un cameriere, al quale veniva corrisposto il reddito di cittadinanza.