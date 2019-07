Ustica, barca a vela lancia l'Sos: comandante ed equipaggio soccorsi dalla guardia costiera

Brutta avventura, ma a lieto fine, per l'equipaggio di una barca a vela francese in navigazione nel mare di Ustica. Il comandante ha accusato un malore e l'Sos è stato raccolto dalla guardia costiera che è intervenuta in pochi minuti.

L'episodio è accaduto ieri ed è stato reso noto oggi. La nave Dattilo, secondo quanto spiega la guardia costiera, era impeganta in prossimità dell’isola di Ustica in attività di tutela ambientale quando ha intercettato via radio una richiesta di assistenza medica inviata da parte dell'imbarcazione. Informato il Centro internazionale radio medico (Cirm) della sua presenza in zona e avviati i contatti con la guardia costiera di Palermo, Dattilo ha raggiunto la nave in difficoltà con uno dei suoi battelli minori.

Lo staff sanitario è salito a bordo dell'imbarcazione e ha soccorso il comandante, che aveva accusato un malore. L’uomo è stato immediatamente trasportato nel porto di Ustica, dove è stato preso in consegna dal personale del 118 e successivamente trasportato a Palermo con l'eliambulanza. Contestualmente, il personale della nave Dattilo ha condotto la barca a vela e il suo equipaggio al sicuro nel porto di Ustica.