La denuncia di Legambiente: "A Ustica area protetta aperta al pubblico"

"In tempi di pandemia e distanziamento, avevamo chiesto una migliore gestione delle spiagge e, soprattutto, un’attenzione particolare alle Aree Marine Protette. A Ustica, accade il contrario. Il sindaco ha chiesto al ministero dell’Ambiente, il permesso (ottenuto eccezionalmente) di aprire alla pubblica fruizione, per i mesi di luglio ed agosto, la zona A dell’Area Marina Protetta". A sollevare il caso è Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. Per Zanna "a parte il fatto che quest'ultima versa in uno stato di abbandono, non essendo gestita costantemente e in modo adeguato (è da un paio di anni che non vengono neppure istallate le boe di segnalazione), è inconcepibile e vergognosa la richiesta ed assolutamente incomprensibile la risposta del ministero. Quella di aprire la zona A, di massima integrità della riserva, è un fatto gravissimo. Chiediamo al ministro Costa di negare questo inopportuno e pericoloso consenso”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.