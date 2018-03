Pasqua con sorpresa, uova e giocattoli per i bambini di una casa famiglia all'Addaura

Pasqua con sorpresa per i bambini della casa famiglia “Gli amici di Giancarlo”, di via Vasco de Gama, all'Addaura. Nell’ambito del progetto Smile for Children, uova di Pasqua e giocattoli sono stati donati ai piccoli che vivono nella casa famiglia gestita dall’associazione Aspasia Onlus.

“Abbiamo voluto regalare un pomeriggio diverso ai bambini e ai ragazzi che vivono in questa splendida struttura con la speranza di donare loro anche un sorriso. Nell’ambito del progetto Smile for Children, grazie alla donazione di uno sponsor, che preferisce rimanere anonimo, abbiamo potuto regalare uova e giocattoli a dei piccoli meno fortunati.” Queste le parole di Eduardo De Filippis, Giuseppe Tardio e Federico Abbate, tra gli organizzatori dell’iniziativa insieme a Domenico Bonanno, ideatore del progetto Smile For Children, che afferma: “È fondamentale dar vita a sinergie e collaborazioni tra associazioni, non soltanto con il fine ultimo delle donazioni ma con il più importante obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di realtà assai delicate, e spesso poco conosciute, come quelle delle case famiglia. L’impegno solenne che abbiamo preso nei confronti di questi piccoli amici e di chi gestisce la struttura è di stare al loro fianco per le prossime battaglie e di continuare a regalare a questi fantastici bambini sorrisi e momenti di spensieratezza. Dopo la donazione di televisori al reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico, dello scorso Natale, questo è un altro piccolo passo per Smile for Children, del quale siamo orgogliosi.”

La consegna dei doni si è svolta alla presenza di alcuni volontari della struttura, i quali hanno mostrato profonda gratitudine per l’iniziativa.

Anna Ciulla, responsabile dell’associazione Aspasia Onlus, infine ha sottolineato: “Ai ragazzi di Smile for Children, va la nostra sincera gratitudine per questa splendida iniziativa. Un momento di svago e di affetto per i nostri bambini e i nostri ragazzi, i quali hanno apprezzato tantissimo. C’è bisogno di iniziative come queste, realtà come la nostra hanno bisogno di supporto e di casse di risonanza per sensibilizzare sempre di più la cittadinanza nei confronti del tema dell’affido. Sono certa che questo sia il primo passo, di una lunga serie.”