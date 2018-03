Pasqua 2018, torna "Dona un uovo per un sorriso": volontari in azione per i bambini

Uova di Pasqua in dono per i bimbi meno fortunati. Anche quest'anno torna “Dona un uovo per un sorriso”, la campagna di raccolta solidale, giunta alla terza edizione, che distribuisce a diverse strutture del territorio le delizie di cioccolata. Già mille le uova raccolte.

Fitto il calendario di appuntamenti in programma. Alle 15.30 di oggi i volontari saranno alla Piccola Biblioteca delle Balate, mentre alle 18 al Buccheri La Ferla. Alle 11.30 di venerdì 30 si farà tappa nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Cervello. Alle 10.30 di sabato 31 all’Ospedale Di Cristina e, a seguire, di nuovo alle Balate per distribuire le uova ad altre parrocchie del territorio.

"Abbiamo cominciato quasi per gioco tre anni fa – spiega Lorenzo Catalano, ideatore e promotore dell’iniziativa - con 'Dona un buono pasto per un pasto buono' per la mensa dell’Istituto “Boccone del Povero” di piazzetta San Marco 8. Abbiamo invitato le persone a offrirci i loro buoni pasto al posto del denaro, così siamo riusciti ad aiutare le sorelle della struttura nella distribuzione dei pasti ai meno fortunati. Oggi siamo veramente in tanti a volere fare un gesto buono per chi non ne riceve nelle proprio quotidianità. Il fatto che le strutture ospedaliere hanno accettato subito di accoglierci ci rende veramente felici. In ogni luogo in cui andremo sarà grande festa riempiendoci il cuore con la gioia che leggeremo sul volto dei bambini a cui faremo questo piccolo dono".