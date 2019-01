Giallo al Capo: trovato un uomo morto in un immobile abbandonato

Trovato un uomo morto in un immobile abbandonato al Capo. I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un 55enne ucraino, Ivan Iudakov, in un rudere che si trova in via della Zagara 15, non lontano dal convento di Sant'Agostino. Un primo controllo non avrebbe evidenziato alcun segno di violenza apparente che lascerebbe pensare a una morta violenta o a un'aggressione.

I militari del Nucleo radiomobile del comando provinciale di piazza Verdi hanno transennato l'area per effettuare i rilievi, avviare le indagini e cercare di scoprire come sia morto l'ucraino. Si attende l'intervento del medico legale per l'ispezione cadaverica. Toccherà all'autorità giudiziaria, sulla scorta degli elementi acquisiti, decidere se disporre l'autopsia. Tra le ipotesi sulle cause del decesso anche quella di una overdose.