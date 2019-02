"Correte, c'è un uomo nudo in balcone": arrivano i carabinieri, bloccato un 39enne

Un uomo di 39 anni si è denudato sul balcone di casa a Villabate e sono dovuti intervenire i carabinieri per portarlo via e sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio. E' successo domenica pomeriggio intorno alle 15. A notare l'insolita scena sono stati alcuni passanti che hanno così deciso di chiamare i carabinieri. Intervenuti sul posto i militari dell'Arma sono saliti in casa. "E dopo circa un quarto d'ora - spiegano dal comando provinciale - l'uomo è stato immobilizzato ed è rientrato nel suo appartamento. Era completamente fuori di sé". Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Dopo essere stato bloccato non senza difficoltà l'uomo è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese scortato da due auto dei carabinieri.