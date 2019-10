Si accascia per terra e non si rialza più, uomo muore sotto i portici di piazzale Ungheria

Si è sentito male e si è accasciato per terra, morendo davanti ai passanti che erano andati a prendergli un bicchiere d’acqua e avevano contattato il 118. Un uomo sulla sessantina è deceduto intorno alle 14.30 di oggi sotto i portici di piazzale Ungheria, a una cinquantina di metri dal giaciglio in cui mesi fa ha trovato la morte Aldo, storico senzatetto della zona. L’uomo non aveva documenti addosso ed è stato identificato dai carabinieri poco dopo.

Dopo le segnalazioni da parte dei cittadini e dei vicini commercianti sono arrivati sul posto i militari della compagnia di piazza Verdi e il personale sanitario che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo dell’uomo, riverso a faccia in su, è stato coperto anche per proteggerlo dalla pioggia.