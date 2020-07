Uomo trovato morto dietro una siepe alla Palazzina Cinese

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto questa mattina alla Palazzina Cinese. Il macabro ritrovamento è stato fatto da un podista che passava di là. Il corpo senza vita si trovava dietro a una siepe, vicino all'ingresso di piazza Niscemi. Sul posto la polizia, i vigili urbani e un'ambulanza del 118.

Sul luogo del ritrovamento dopo qualche minuto sono arrivati anche gli uomini della squadra mobile e gli agenti della Scientifica. Si resta in attesa dell'arrivo del medico legale, per provare a stabilire le cause del decesso. Non è ancora chiaro se si tratti di morte naturale oppure di un incidente o addirittura di un omicidio. (Articolo in aggiornamento)

