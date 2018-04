Cronaca Oreto-Stazione / Via dell'Orsa Minore, 82

Paura per un uomo e una ragazza: azzannati da un pitbull

Gli episodi a distanza di pochi minuti in via dell'Orsa Minore e via Belmonte Chiavelli. I feriti sono stati portati in ambulanza al Civico e al Policlinico. Sul posto polizia, polizia municipale e 118. Cane catturato e portato in via Tiro a Segno