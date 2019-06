Spaccia ecstasy e cocaina davanti al Velodromo durante il concerto: arrestato

Aveva con sè dosi di ecstasy, hashish e cocaina e si era posizionato all'esterno del Velodromo, mentre nell'impianto sportivo era in corso l'Unlocked music festival, ma la polizia lo ha bloccato e arrestato. In manette è finito Cristian Furitano, 22enne dello Zen.

L’atteggiamento del ragazzi, notato più volte intrattenersi per pochi attimi con altri giovani sempre diversi non distante dalle aree di accesso all’impianto sportivo, non è sfuggito a una pattuglia di “falchi” della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile impegnata a presidiare la zona.

Il 22enne, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, aveva con sè un vasto campionario di droga, custodita all’interno di una busta in plastica e così suddivisa. Gli agenti hanno sequestrato 24 involucri contenenti 0.2 grammi di cocaina ciascuno; 13 involucri da 0.2 grammi circa ciascuno e 1 del peso di 1,5 grammi contenenti mdma ed ecstasy; 5 pezzi di hashish del peso complessivo di 2 grammi; un sacchettino in plastica contenente circa 1,5 grammi di polvere di mdma, un involucro di cellophane trasparente contenente numerose pastiglie da 6,17 grammi ciascuna di ecstasy. Oltre alla droga, è stato trovato in possesso anche di numerose banconote di piccolo taglio, che gli agenti hanno sequestrato.