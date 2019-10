Università, Udu: "Iniziano i ricorsi contro il numero chiuso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 13 Settembre si è svolto l’ultimo test d’accesso e negli scorsi giorni sono uscite le prime graduatorie che hanno visto, ancora una volta, tanti ragazzi rimasti esclusi dall’Università degli studi di Palermo. L’Udu Palermo - Unione degli Universitari, insieme all’Avvocato dell’organizzazione nazionale Michele Bonetti, sta preparando i ricorsi per i corsi di laurea della Scuola delle Scienze Umane di Scienze e Tecniche Psicologiche e del corso a numero chiuso nazionale di Formazione Primaria. “Da anni, con tutta l’organizzazione nazionale, combattiamo il numero chiuso nazionale e locale nei luoghi di rappresentanza delle università e in sede legale con lo studio dell’avvocato Michele Bonetti che da anni ci supporta in questa battaglia” - dichiara Marco Campagna, responsabile numero chiuso dell’UDU - Unione degli Universitari.

“L’esperimento dei ricorsi del 2017 ha dimostrato che il numero aperto a Palermo è possibile e che negli anni è solo mancata la volontà dell’ateneo - dichiara Davide Patricolo, vice-coordinatore dell’Udu Palermo - Siamo riusciti a ottenere un aumento considerevole dei posti a Psicologia e l’apertura definitiva di molti corsi delle Scienze Umane estendendo la nostra battaglia anche a tutti i corsi scientifici che non rispettavano i requisiti della legge 264/99, anche grazie al lavoro dei nostri rappresentanti nei luoghi di rappresentanza come i Consigli di Corso di Laurea, i Consigli di Scuola e il Consiglio degli Studenti. La battaglia al numero chiuso - continua Patricolo - va affrontata culturalmente, oltre che in sede legale; è impossibile non garantire il diritto allo studio a tanti giovani che sono costretti ad abbandonare la scelta di continuare gli studi o, peggio ancora, costringerli ad andare via dalla Sicilia pur di continuare gli studi. Per questo motivo Venerdì 4 Ottobre faremo una conferenza stampa con l’Avv. Michele Bonetti alle 15:30 alla Camera del Lavoro Metropolitana di Palermo in via Meli 5.”