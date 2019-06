Università, stop ai parcheggi a pagamento: sì a nuove navette e telecamere

Il Consiglio d'amministrazione dell’Università di Palermo ha autorizzato la stipula dell’accordo transattivo con la concessionaria del servizio di parcheggio del campus di viale delle Scienze, che consentirà di chiudere un’annosa vicenda insorta nel lontano 2009. Fuori dal burocratese, in sostanza, viene archiviato il progetto dei parcheggi a pagamento affidato ai privati dentro la cittadella universitaria.

"Grazie a tale accordo - commenta il rettore Fabrizio Micari - che verrà auspicabilmente siglato nelle prossime settimane, l’area del Campus rientrerà nella piena disponibilità dell’Ateneo. La solidità del bilancio di Ateneo, in attivo già da quattro esercizi consecutivi ha consentito di far fronte ad uno sforzo economico finalizzato a garantire l’erogazione gratuita di importanti servizi in favore degli studenti e dei dipendenti, come il servizio navetta e una decisa implementazione del servizio di videosorveglianza, rispondendo quindi alle reiterate istanze pervenute in tal senso dalla comunità accademica".

"E' doveroso - conclude il Rettore - esprimere gratitudine nei confronti degli uffici che hanno condotto proficuamente le trattative e manifestare apprezzamento nei riguardi della ditta concessionaria, che si è distinta per spirito di collaborazione e attenzione all’Istituzione universitaria".