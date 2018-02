Università, la scuola politecnica apre le porte: al via gli open days

La scuola politecnica dell'Università apre le porte per dare la possibilità agli alunni delle scuole di partecipare alle lezioni universitarie, di incontrare i docenti e gli studenti della scuola, di visitare i laboratori, i musei, le collezioni e le mostre. L'appuntamento con gli open days è per domani, martedì 20 febbraio, mercoledì 21 e giovedì 22 dalle 9 nel campus universitario di viale delle Scienze. Alle 10, nei locali delle presidenza della scuola (edificio 7) il rettore Fabrizio Micari, porterà i saluti introduttivi.

Gli open days proseguiranno nelle sedi dei dipartimenti della scuola politecnica (edifici 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del campus universitario). La scuola presenterà i suoi sei dipartimenti (Architettura, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici; Energia, Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali; Innovazione Industriale e Digitale; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche) e i 44 corsi tra lauree e lauree magistrali in Architettura, Ingegneria Edile, Urbanistica e Design; in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione; in Agraria, Agroalimentare, Forestale e Agroambientale; in Economia, Economia Aziendale e Statistica.