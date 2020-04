Università, l'ateneo palermitano al primo posto al Centro-Sud per aumento di iscritti

L'Università degli Studi di Palermo è il primo Ateneo del Centro-Sud Italia per crescita delle matricole per l'anno accademico 2019/2020. In base ai dati dell’Anagrafe nazionale degli studenti (Ans) sugli studenti immatricolati per la prima volta nel sistema universitario, con un significativo aumento del 14%, Unipa si colloca al quarto posto assoluto a livello nazionale alle spalle delle Università di Bergamo, Milano Statale e Brescia.

“E’ un risultato di enorme portata. Siamo particolarmente orgogliosi - commenta il rettore Fabrizio Micari - del continuo trend di crescita del nostro Ateneo in questi ultimi anni, che ha incrementato in maniera notevole la nostra competitività oltre che a livello locale, anche e soprattutto a livello nazionale. Ci collochiamo infatti come primo ateneo del Centro-Sud e davanti a storici e importanti atenei del Nord che, notoriamente, possono contare su più risorse e sull’attrattività di un territorio che offre un più facile inserimento nel mondo del lavoro".

"Questo traguardo - prosegue - premia quanto messo in atto da Unipa in questi anni per quanto riguarda l'offerta formativa, per la profonda preparazione trasmessa, per i servizi offerti e anche per le numerose iniziative di attenzione e sostegno dedicate ai nostri studenti. Senza dubbio poi un valore aggiunto del nostro Ateneo è quello di essere una comunità coesa e solidale, in cui tutte le componenti collaborano unite. E l’immediata reazione a questo drammatico periodo - conclude il rettore - in cui Unipa ha potuto proseguire le sue attività grazie al grande impegno di tutti, ne è la prova”.