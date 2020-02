Università, riconoscimento internazionale a dottoranda palermitana

Federica Vernuccio, dottoranda di ricerca in “Medicina del benessere, Nutrogenomica e Malattie degenerative” e medico radiologo al Policlinico di Palermo, ha ricevuto dalla European Society of Radiology il prestigioso premio “Albert L. Baert editorial fellowship 2020”, finanziato dalla European Radiology Private Foundation.

Il riconoscimento, conferito a seguito di una selezione su scala internazionale, è assegnato ogni anno ad un giovane radiologo che manifesta propensione per una carriera accademica e che desidera approfondire la propria esperienza nell’editoria scientifica in ambito di Imaging. Il premio sarà consegnato alla dottoressa Vernuccio nel corso dell’European Congress of Radiology, in programma a Vienna dall’11 al 15 marzo 2020.

Il programma “Albert L. Baert editorial fellowship” consentirà alla dottoranda di affiancare per una settimana a Parigi l'editor-in-chief della European Radiology, prestigiosa rivista di Imaging in ambito europeo e rivista ufficiale della European Society of Radiology