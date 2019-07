Università, 12 nuovi corsi e un'app per studenti: le novità dell'anno accademico 2019/2020

Dodici nuovi corsi di laurea, di cui quattro attivati nelle sedi decentrate e alcuni interamente in lingua inglese, una nuova app per trovare tutte le informazioni e ricevere avvisi sulla propria vita universitaria e un regolamento per agevolare l'iscrizione anche dei richiedenti asilo. Sono alcune delle novità per il prossimo anno accademico dell'Università di Palermo, che entra a far parte del network dei 17 'superatenei' europei, unico Ateneo del Sud insieme a Cagliari.

"I dati degli iscritti in continua crescita testimoniano una risposta positiva e concreta alla valutazione delle politiche sulla formazione e la didattica che abbiamo messo in atto negli ultimi anni – dice il rettore Fabrizio Micari – . Anche per il prossimo anno accademico presentiamo importanti novità, puntando su oltre dieci nuovi corsi di laurea, di cui quattro attivati nelle sedi decentrate e alcuni interamente in lingua inglese. L’internazionalizzazione e l’idea che l’Europa inizi già nei luoghi di formazione sono temi su cui stiamo

lavorando intensamente. Unipa è infatti uno dei 17 ‘Super Atenei’ europei, che diventeranno campus inter-universitari per proporre agli studenti programmi di studi e moduli che inglobino diverse discipline in un’ottica di nuovo spirito accademico europeo tipico di un’Università che come la nostra si trova al centro del Mediterraneo e fa dell’accoglienza il suo principio cardine. I nostri studenti avranno inoltre la possibilità di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere con il software Rosetta Stone e di trovare tutte le informazioni e ricevere avvisi sulla propria vita universitaria tramite la nuova app MyUniPa. In tema di sostenibilità ambientale dell’ateneo, su cui siamo da tempo particolarmente sensibili e attivi con iniziative come ad esempio l’attivazione del servizio navetta all’interno del campus universitario – conclude – è in fase di avvio il progetto PlaStop UniPa che prevede l’installazione di erogatori di acqua e le distribuzione di borracce alla comunità universitaria per rendere UniPa sempre più plastic free".

Immatricolazioni

Le immatricolazioni prendono il via dal 1° agosto e i servizi digitali consentono la completa gestione online anche delle iscrizioni ad anni successivi e di tutte le pratiche studenti, comprese le procedure per l’accesso alle lauree magistrali. I test di accesso si svolgono a partire dal 2 al 14 settembre. Tutte le informazioni sono pubblicate nella sezione dedicata ai futuri studenti del portale di Ateneo www.unipa.it.

Nuovi corsi di studio

L’offerta formativa dell’Università per l’anno accademico 2019/2020 conta 131 corsi di studio di cui 9 interamente in lingua inglese e 51 a doppio titolo con atenei stranieri. Sono di nuova attivazione 12 corsi di studio: Ingegneria edile, innovazione e recupero del costruito, Ottica e optometria, Nursing (interamente in inglese), Tecniche audio-protesiche e i corsi di laurea magistrale in Transnational German Studies, Mediterranean Food Science and Technology e Ingegneria Biomedica. Nelle sedi decentrate sono attivati i nuovi corsi in Architettura, Economia e Amministrazione Aziendale e Scienze dell’Educazione ad Agrigento, Scienze e Tecnologie Agrarie e Ingegneria Biomedica a Caltanissetta.

Corsi a numero programmato

E’ stato incrementato il numero di posti dei corsi di studio ad accesso programmato in Economia e amministrazione Aziendale (sede Palermo): 400; Scienze Biologiche: 300; Scienze e Tecniche Psicologiche 400; Lingue e Letterature - Studi interculturali: 400; Ingegneria Gestionale: 220; Medicina e Chirurgia: 400.

Tasse

Con una tassazione media di 775 euro a fronte di una media nazionale di 1.349 euro, Unipa si conferma tra gli atenei con la tassazione più bassa del Paese.

Imternazionalizzazione

L'Università è partner del progetto Forthem, vince la call europea per la creazone di 17 “Super Atenei” nell’ambito del programma Erasmus + “European Universities”. La Commissione Europea ha approvato solo 17 proposte per la realizzazione di super-atenei comuni, istituiti in tutta Europa attraverso l’alleanza inter-universitaria promossa dall’Ue, che vede il coinvolgimento di 114 istituti, di cui 11 Università italiane, di 24 Stati membri, con la finalità di condividere una strategia a lungo termine e promuovere valori e identità europei, per garantire coesione e rinnovata competitività dell’Unione. Palermo è l’unico Ateneo del Sud insieme a Cagliari. Il partenariato di Forthem è costituito dalla Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germania), capofila del progetto, dalla Université de Bourgogne (Francia), dalla Universitat de València (Spagna), dalla Latvijas Universitātes (Lettonia), dalla Uniwersytet Opolski (Polonia), dalla Jyväskylän yliopisto (Finlandia) e dall’Università di Palermo.

Innovazione

L’ateneo propone i corsi di lingua online “Rosetta Stone Catalyst” per un apprendimento mirato, efficace e rapido delle lingue straniere. La licenza Catalyst (nella versione Bronze) offre 24 lingue per l'auto-apprendimento linguistico online. Il software analizza l'esigenza linguistica e organizzativa dell'utente e proporrà in automatico il programma/contenuto più adeguato allo studente. Dopo un

placement test. Il programma sviluppa gli automatismi linguistici del subconscio e favorisce l’associazione a contesti di vita reale attraverso immagini e suoni, riconoscimento vocale, video e molte attività pedagogiche. Inoltre, con l’esclusivo sistema di riconoscimento vocale, lo studente potrà ricevere un feedback immediato sulla sua pronuncia per imparare a parlare correttamente la nuova lingua.

Tutte le competenze verranno affrontate in modo equilibrato (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) rafforzando ogni aspetto della lingua (pronuncia, grammatica, vocabolario). Per coloro che si trovano spesso in mobilità, le applicazioni mobili su smartphone e tablet (sia iOS

che Android) consentono l’accesso a lezioni e materiali da qualsiasi luogo, anche dall’estero. In questo modo, ogni momento della giornata può trasformarsi in una grande esperienza di apprendimento.

MyUniPa

L’Università lancia MyUniPa, una nuova app con tutte le informazioni su: Unipa Card, esami, aule, piano di studi, biblioteche, offerte di lavoro, tirocini, ricevimenti, canali social, servizi di orientamento, accesso ai corsi di studio, servizi digitali. La novità principale riguarda la adozione di servizi di notifica push che permetterà all’ateneo di inviare ai singoli studenti messaggi personalizzati per ricordare scadenze, appuntamenti, eventi e tante informazioni utili.