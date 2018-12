Assunzioni e nuovi corsi di laurea all'università, il rettore: "Elimineremo il numero chiuso"

Assunzioni e nuovi corsi di laurea a Palermo (e nelle sedi decentrate di Trapani, Agrigento e Caltanissetta). Questa mattina il rettore dell’Università, Fabrizio Micari, ha presentato tutte le novità, anche in merito all'approvazione del bilancio preventivo e della distribuzione delle risorse per ricerca, biblioteche e tutorato e crescita degli immatricolati.

“Possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso di quest’anno, segnato dall’aumento del numero delle matricole, indice certamente molto positivo – ha affermato il Rettore Fabrizio Micari –. Abbiamo progettato una nuova offerta formativa 2019/2020: ci saranno in totale 12 nuovi corsi di studio con i quali puntiamo sempre di più sull’internazionalizzazione, con l’attivazione di corsi completamente in lingua inglese, e sul rafforzamento delle sedi decentrate dove saranno attivati nuovi canali. Stiamo aprendo il più possibile a tutti l’accesso ai corsi, eliminando progressivamente il numero chiuso. Con il bilancio di previsione – ha sottolineato – UniPa ha deciso di destinare ingenti risorse per incentivare la ricerca, in particolare per le borse di dottorato e aumentare i servizi di tutorato, biblioteche e potenziamento delle aule. rima del blocco previsto dalla manovra economica - ha concluso il Rettore - chiudiamo l’anno con oltre 70 assunzioni: 41 di ricercatori e 32 di personale tecnico-amministrativo.”

Ecco i nuovi corsi di studio a Palermo e nelle sedi decentrate

- Palermo: Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero, Ottica e optometria (Corso ad orientamento professionale), Nursing (Interamente in inglese), Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista), Ingegneria biomedica, Transnational German Studies (Corso interateneo con Atenei stranieri – a titolo congiunto), Mediterranean Food Science and Tecnology (Corso interamente in inglese) e Ingegneria Elettrica per la E-mobility (Già Ingegneria Elettrica con sede a Caltanissetta nell’A.A. 2018/19).

- Agrigento: Architettura ed Ambiente costruito (nuova attivazione, nell’A.A. 2018/19 con sede a Trapani), Economia e Amministrazione Aziendale (nuova attivazione), Scienze dell’educazione (nuova attivazione) e Servizio Sociale

- Caltanissetta: Scienze e Tecnologie Agrarie (nuova attivazione) Ingegneria Biomedica (nuova attivazione) e Medicina

- Trapani: Scienze del Turismo, Consulente giuridico di impresa e Giurisprudenza

- Marsala: Viticoltura ed enologia

A partire dall’Anno Accademico 2019/2020 altri nove corsi di studio saranno ad accesso libero: Informatica, Ingegneria ambientale, Ingegneria Civile, Ingegneria Cibernetica, Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese Digitali, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Chimica e Biochimica, Ingegneria dell’Energia e delle Fondi rinnovabili e Viticoltura ed Enologia (con sede a Marsala).

Bilancio di previsione

Con il bilancio di previsione 2019 UniPa destina risorse in particolare per:

- Borse di dottorato di ricerca: il numero aumenta a 100, erano 78 nel 2018

- Finanziamento della ricerca di base: previsti 750mila euro per il Fondo finalizzato alla Ricerca (FFR)

- Biblioteche: previsti 200mila euro in più per l’acquisto di nuove risorse bibliografiche

- Tutorato: previsti 150mila euro per il potenziamento del tutorato, il finanziamento di progetti per l’incoming di studenti stranieri

- Aule: previsti 300mila euro per il potenziamento di aule e laboratori