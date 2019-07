Università in lutto, è morto il professor Luigi Stringi: "Addio maestro"

Università in lutto. E' morto ieri mattina il professor Luigi Stringi, ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee. Aveva 79 anni e da tempo era in pensione. L'ateneo esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del professore.

"Nella sua lunga carriera accademica - spiegano dall'università - Stringi è stato direttore del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Territoriale, coordinatore del Dottorato di Ricerca Produzioni Foraggere Mediterranee, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione A. e S. Lima Mancuso dell’Università, responsabile della conduzione tecnica dell’azienda Pietranera, presidente del Consorzio di Ricerca BioEvoluzione Sicilia".

"La sua intensa ed appassionata attività scientifica - hanno sottolineato dall'ateneo - ha interessato molteplici aspetti dell’agronomia, delle coltivazioni erbacee e del miglioramento genetico delle specie agrarie, come testimoniato da oltre 200 pubblicazioni scientifiche, dalla costituzione di numerose varietà di specie di leguminose da granella e da foraggio e di frumento duro e dalla realizzazione di una Banca di Germoplasma vegetale per le specie agrarie mediterranee. La sua attività di terza missione è stata rivolta principalmente allo sviluppo delle aree interne siciliane e si è concretizzata nella conduzione di aziende agrarie modello per il territorio, nella partecipazione a Comitati tecnici e scientifici per la gestione e la tutela di Riserve e Parchi naturali regionali e nell’attività di formazione di tecnici e divulgatori agricoli delle Regioni Sicilia e Sardegna. La sua profonda passione per la ricerca e la didattica, la sua concretezza e determinazione hanno reso Luigi Stringi punto di riferimento sia per la comunità scientifica del settore sia per diverse generazioni di studenti".

Chi lo conosceva lo ha salutato così: "Se ne va un maestro, era una persona di straordinaria umanità e intelligenza". I funerali si sono svolti oggi pomeriggio alle 16 nella Chiesa di San Michele a Caltanissetta.