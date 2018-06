Università in lutto, morto il professore Luigi Russo

Università palermitana in lutto. E' morto a 74 anni il professore Luigi Russo, filosofo e docente di Estetica. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 25 giugno, alle 10.30, nella chiesa di Sant'Ernesto, in via Campolo 9. Russo si è spento a Palermo. Aveva fondato ed era stato presidente del Centro internazionale studi di estetica, fin dalla sua costituzione, nel 1980. Tra i suoi libri recenti figurano "Esperienza estetica. A partire da John Dewey" (2007), "Il genio. Storia di una idea estetica (2008), "Notte di luce. Il Settecento e la nascita dell'estetica" (2008).

Russo - nato nel 1943 - era laureato sia in lettere che in filosofia. Allievo dello storico e critico dell'arte Cesare Brandi, era stato coordinatore del dottorato di ricerca in "Estetica e teoria delle arti".