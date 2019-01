Università, morto il professore Tesoriere: fu docente a Medicina e Chirurgia

Un altro lutto per l'università di Palermo. Si è spento negli scorsi giorni Giovanni Tesoriere, docente di Biochimica nella ex Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'ateneo del capoluogo ha espesso oggi "il più sentito cordoglio per la scomparsa del professore Tesoriere che - spiegano dagli uffici di viale delle Scienze - è stato per decenni punto di riferimento per generazioni di allievi medici trasmettendo loro la sua personale dedizione alla ricerca nel settore della Biochimica Medica".