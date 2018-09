Università, è morto il professore Oliveri: è stato preside della facoltà di Ingegneria

La comunità accademica è in lutto per la scomparsa del professore Elio Oliveri. Per 9 anni è stato preside della facoltà di Ingegneria e per 12 prorettore dell'Ateneo. Docente ordinario e riferimento centrale della comunità scientifica nazionale dell’Ingegneria Nucleare, Oliveri è stato anche direttore dell'istituto di Applicazioni ed Impianti nucleari ed in seguito del dipartimento di Ingegneria Nucleare dell'Università.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa Mater Misericordiae di via Liguria. Oliveri per oltre 30 anni è stato componente del comitato regionale Ricerche nucleari e Struttura della materia della Regione Siciliana, di cui è stato anche vicepresidente nel triennio 1983-86. Responsabile di numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali per attività relative all’ingegneria dei reattori nucleari a fissione ed a fusione, ha ricoperto il ruolo di socio nazionale dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Palermo nonché componente del direttivo di varie associazioni scientifiche quali l’associazione italiana Nucleare e l’unione italiana di Termofluidodinamica, di cui è stato socio fondatore.