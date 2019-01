L'università perde un suo pilastro: morto il professor Cappuzzo

E' stato docente di Lingua e Letteratura Inglese all'università degli Studi di Palermo. L'ateneo piange la morte del professore Marcello Cappuzzo, scomparso nei giorni scorsi a 80 anni. In passato aveva rivestito anche il ruolo di direttore dell’Istituto di Lingue e letterature straniere e animatore del primo dottorato italiano in Letterature comparate.

L'università esprime così il suo cordoglio: "Con la sua produzione scientifica il professore Cappuzzo ha contribuito all’approfondimento di grandi autori del Rinascimento inglese da Shakespeare a Donne a Milton, alla riscoperta letteraria degli scrittori del radicalismo puritano, indagando l’utopia poetica di Wordsworth, De Quincey e Yeats. Inoltre, è stato uno dei pionieri riconosciuti nella valorizzazione delle letterature postcoloniali anglofone".

Nel 2011, in occasione del suo pensionamento, come manifestazione di apprezzamento delle sue doti umane e accademiche e di riconoscimento per il suo alto contributo agli studi di Anglistica, numerosi colleghi di diversi atenei italiani gli avevano dedicato il volume “Scripta dicata. Saggi offerti a Marcello Cappuzzo”, curato da Attilio Carapezza e Michele Marrapodi.