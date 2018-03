Università: è morto Sposito, professore di Tecnologia

E' morto all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia, il professore Alberto Sposito, ordinario di Tecnologia presso il dipartimento di Architettura. "Il docente ha vissuto sempre da ricercatore attivo e propositivo fino a quando la tanto sua amata curiosità ha deciso che per lui era giunto il momento di riposarsi", ricorda l'ateneo palermitano in una nota. Sposito è morto nei giorni scorsi: "una vita spesa per l’Università, per la ricerca, per la cultura e per i suoi studenti, come se fossero alimento per continuare a vivere".

Come docente di Tecnologia - spiegano dall'università - si distingueva per la sua particolare curiosità che lo portava ad indagare e a percorrere territori apparentemente estranei alla Tecnologia (un esempio: è stato il primo in Italia ad attivare negli anni Ottanta un corso di Progettazione per la Nautica da Diporto e un corso di Marketing per l’Edilizia). Aveva istituito anche un dottorato di ricerca in “Recupero e fruizione dei contesti antichi”.

Ma di Sposito si ricordano anche gli studi sull’Archeologia, sulla conservazione dei Beni Culturali, sulle tecnologie avanzate, sulle nanotecnologie. La sua innata curiosità lo aveva inoltre spinto ad instaurare legami e scambi culturali in Italia e fuori dall’Italia. Prima con Firenze, poi con Roma e infine con Milano. A questi sono da aggiungere quelli internazionali con Monaco in Germania, con Visby in Svezia, con la Cina, con il Giappone, con gli Stati Uniti, creando una sorta di rete pluridisciplinare che coinvolgeva studiosi di diversi settori scientifici nella elaborazione di ricerche sempre più complete e ricche di contributi di varia natura. Testimonianza di questa sua prolifica ricerca sono le numerose pubblicazioni monografiche, i volumi e le riviste, ma in particolare la sua ultima produzione: Agathòn, rivista internazionale di architettura, arte e design.