E' morto Gaetano Serafino, fu direttore amministrativo dell'università di Palermo

E' morto negli scorsi giorni Gaetano Serafino, direttore amministrativo dell'università di Palermo dal 1997 al 1999. Aveva 74 anni. Era originario di Palermo ma viveva a Donnalucata, frazione balneare di Scicli. Serafino si è spento dopo avere lottato contro un male incurabile. I funerali si sono svolti ieri in modo privato così come impone la normativa sulle misure di contenimento del Coronavirus. "L'Università degli Studi di Palermo - dicono dagli uffici dell'Ateneo - esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del dottor Gaetano Serafino. E' stato direttore amministrativo del nostro ateneo e successivamente degli atenei di Venezia, Firenze, Pavia ed Enna".

