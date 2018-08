Lutto all'università: è morta Rosy Di Grigoli, responsabile della biblioteca

E’ morta all’età di 54 anni, dopo una lunga malattia, la dottoressa Rosy Di Grigoli, in servizio in qualità di bibliotecaria all’Università degli Studi di Palermo fin dal 1987, prima nel dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società e successivamente nel dipartimento di Giurisprudenza.

"Alla dottoressa Di Grigoli - spiegano dall'università - vanno buona parte dei meriti del buon funzionamento della Biblioteca di Giurisprudenza, sia in relazione all’organizzazione del personale, sia in relazione alla valorizzazione del patrimonio bibliografico. E’ suo anche il merito della creazione e della gestione del blog della Biblioteca di Giurisprudenza. Era una persona amata da tutti in Dipartimento per la sua disponibilità e per la passione con cui svolgeva il proprio lavoro. Il rettore Fabrizio Micari, il Corpo accademico, gli studenti e il personale tecnico e amministrativo dell’Università di Palermo, partecipano con profondo cordoglio al dolore dei familiari". I funerali si sono svolti questa mattina nella parrocchia di Santissima Maria Immacolata a Giacalone.