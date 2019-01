Università, l'anno si apre con un lutto: morta la professoressa Cangelosi

Il 2019 dell'università palermitana si apre con un lutto. E' morta Antonella Cangelosi, ricercatrice di Restauro architettonico nel dipartimento di Architettura (Darch) di UniPa. Era stata docente di Teorie, storia e progettazione del restauro nel corso di studi in Conservazione e restauro dei beni culturali e del Laboratorio di Restauro dei monumenti e Teorie e storia del restauro nel corso di studi in Architettura, rivestendo per molti anni il ruolo di membro del collegio dei docenti del dottorato in Conservazione dei beni architettonici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (sede consorziata di Palermo).

Una notizia improvvisa, che è stata accolta con sgomento nell'ambiente universitario. "Nel corso della sua carriera - spiegano dall'Università - la dottoressa Cangelosi ha rappresentato un punto di riferimento per studenti e colleghi, mettendo a disposizione la sua ampia e approfondita cultura bibliografica e dedicandosi anche all’organizzazione di mostre e convegni in qualità di componente del Consiglio della Biblioteca del Dipartimento di Architettura".

La professoressa era nota nell'ambiente. Un'ex studentessa commenta così: "La ricorderò sempre per la sua gentilezza e l'infinita dolcezza". I funerali della professoressa si sono svolti questa mattina alle 12 nel cimitero di Sant’Orsola.