Università, innovazione e ricerca al centro della manifestazione "Esperienza insegna"

Ultimo giorno di "Esperienza inSegna", la manifestazione scientifica organizzata da Palermoscienza con l’Università che ha visto protagonisti enti di ricerca, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, territorio. Il cambiamento è stato il tema di quest'anno, una realtà tangibile nei vari stand espositivi, scacchiera a dimensione umana, robotica mobile, demo interattive, meccanismi di ingegneria, exibit di percorsi naturalistici e ecosostenibili, ma anche un preciso obiettivo "per rendere l'apprendimento meno obsoleto e germe di ulteriore conoscenza e ricerca. Come accade in natura nella trasformazione del nettare in miele, i cui processi bio-chimici sono oggetto di analisi nei nostri laboratori, da cui provengono i seguenti derivati del miele, crema per le mani, basi per liquori". Pina Spoto, docente dell'Istituto tecnico-professionale E. Ascione, sttolinea "l'imprenscindibilità di percezione e innovazione. È sulla motivazione e curiosità degli studenti che dobbiamo lavorare, per rendere l'apprendimento alla portata di tutti. Degli esempi? L'algoritmo proiettato dai nostri ottici o la tecnologia Cad Cam utilizzata dai nostri futuri odontotecnici. Incuriosiscono anche gli altri visitatori e stimolano una ricerca condivisa".