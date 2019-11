Immatricolazioni all'Università, ecco i dati: in un anno 1.116 iscritti in più

Nel giro di un anno 1.116 iscritti in più. I dati sulle nuove immatricolazioni all'Università confermano il trend di crescita degli ultimi anni con un incremento del 13% rispetto all'anno accademico 2018-2019 (quando erano 8.890) e del 30% rispetto al 2015-2016.

I nuovi iscritti ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico ammontano a 10.006: dato destinato a salire in quanto è ancora possibile immatricolarsi con mora ai corsi di laurea a numero aperto fino al 24 dicembre. L’analisi dei dati evidenzia in particolare una significativa crescita di nuove matricole per i corsi dell’area delle Scienze umane e del patrimonio culturale (+20%) e dei corsi dell’area Politecnica (+18%). Si rileva una crescita più contenuta ma significativa nei corsi dell’area delle Scienze di base ed applicate (+4%).

"Questo traguardo ripaga l’impegno profuso a favore dell’introduzione di percorsi didattici che soddisfano le nuove esigenze del mercato del lavoro, costituendo una via di contatto con le imprese, oltre che lo sforzo compiuto per eliminare il numero programmato in molti corsi, garantendo il più possibile l'accesso - commenta il rettore Fabrizio Micari - I dati, in continua e forte crescita, confermano la positiva risposta alle politiche strategiche sulla didattica e sulla formazione messe in atto dall’Ateneo. I risultati sono motivo di forte soddisfazione anche perché sottolineano la qualità della nostra Università e il valore del rapporto con la città, stimolando ulteriormente le caratteristiche e le potenzialità culturali, sociali ed economiche di Palermo Città Universitaria. Ai nostri numerosi nuovi iscritti va il mio più cordiale e affettuoso benvenuto. Ad Unipa troveranno un ambiente ideale, vivace e denso di cultura, di istruzione, di ricerca ma anche e soprattutto di grande accoglienza".

Allegati