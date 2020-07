Università, al via corso intensivo Lumsa per abilitazione forense

Al via da lunedì prossimo le lezioni del nuovo corso di perfezionamento post laurea realizzato da Lumsa Master School e pensato per i laureati in Giurisprudenza che, al termine del praticantato forense, intendano candidarsi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Nato dall'esperienza maturata dal programma annuale che ha preso il via lo scorso gennaio, questo corso intensivo di perfezionamento forense per l'esame di avvocato, è strutturato con approfondimenti teorici e pratici della legislazione civile, penale e amministrativa e intende rafforzare le conoscenze giuridiche dei partecipanti e, contestualmente, fornire adeguate tecniche di ricerca nonché di argomentazione delle soluzioni giuridiche di casi concreti.

Strutturato con un totale di 180 ore, il corso è suddiviso in cinque moduli (Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto penale, Diritto processuale penale, Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo), a cui si aggiunge infine una simulazione finale. Il periodo di svolgimento del corso è da luglio fino a dicembre (con una pausa ad agosto) e le lezioni si terranno, in alternativa in aula o online, in formula weekend con approfondimenti infrasettimanali. La sede delle lezioni in aula è quella del dipartimento di Giurisprudenza di Palermo in via Parlatore. Partecipare al corso costa 750 euro e la scadenza delle iscrizioni è fissata al 20 luglio.