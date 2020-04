Coronavirus, 7 milioni per gli universitari fuori sede: aiuti anche per chi studia all'estero

Sette milioni per aiutare gli studenti fuori sede. E' disponibile online il bando riservato agli studenti universitari e Afam (conservatori e accademie) siciliani che (nell'anno accademico 2019/2020) studiano nelle altre regioni italiane o all'estero e che abbiano un reddito Isee non superiore a 23.500 euro.

La copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita con le risorse liberate dal PO FSE 2014/2020. Verranno trasferiti agli Ersu di Catania e Palermo 4 milioni, da destinare a studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia e all’estero. La gestione unitaria è affidata all’Ersu di Catania, per gli studenti che si trovano all’estero ed all’Ersu di Palermo, per gli studenti che si trovano in altre regioni italiane. Altri tre milioni sono destinati agli studenti universitari residenti e domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli Ersu siciliani per l’anno 2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del contributo richiesto; per tale misura, gli Ersu stanno provvedendo con separate procedure esecutive.

La domanda potrà essere presentata, esclusivamente online, dal giorno 30 aprile ed entro le ore 14 di giorno 15 maggio 2020, sul

sito www.ersupalermo.it per quanto riguarda gli studenti che studiano nelle altre regioni italiane, mentre i siciliani che studiano all'estero dovranno inoltrare la domanda sul sito www.ersucatania.it. Sono disponibili anche due indirizzi mail dove potere inoltrare quesiti sulle regole del bando e sulle procedure di partecipazione: emergenzafuorisede@ersupalermo.it per gli studenti siciliani che studiano nelle altre regioni italiane, mentre gli studenti siciliani che studiano all'estero potranno inoltrare le proprie richieste di chiarimento a emergenzaesterofuorisede@ersucatania.it.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva sottolineato la particolare attenzione verso "quei giovani che hanno affrontato il sacrificio della lontananza dalle loro famiglie in un momento particolarmente difficile, rinunciando a rientrare in Sicilia".

"Il governo regionale - spiega l'assessore Roberto Lagalla - ha guardato tanto agli studenti siciliani fuori regione, quanto a quelli che frequentano gli atenei dell'Isola nell'ottica di assicurare un equo e solidale intervento".